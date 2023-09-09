В Голливуде смеялись, когда советский режиссер решил снять этот фильм: теперь считают шедевром

Мелодрама «Человек-амфибия» увидела свет в самом начале 60-х. Картина Владимира Чеботарева снискала любовь публики и критиков, а голливудские режиссеры были поражены, каких результатов удалось добиться советскому коллеге.

Дело в том, что за несколько лет до премьеры одноименный роман Александра Беляева заинтересовал американских продюсеров. Уолт Дисней и руководители других студий активно планировали работу над фильмом, но в итоге отказались из-за технических сложностей. Когда американцы узнали, что Чеботарев планирует экранизировать книгу, то были заметно удивлены. Постановщика активно критиковали и осмеивали, ведь никто не верил, что ему удастся снять что-то достойное.

«Русские, которые работают на допотопной технике, решили бросить вызов судьбе», — именно так писали в газетах США, обсуждая предстоящую картину.

Но в итоге Чеботареву удалось покорить своей работой весь мир. «Человека-амфибию» практически сразу же признали шедевром, а зрители и сегодня не могут оторваться от захватывающей истории.