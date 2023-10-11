В Голливуде скандал: первая красавица показала, как она использует «Оскар»

Гвинет Пэлтроу сыграла множество культовых ролей, однако главный приз всех актеров голливудская звезда получила лишь один раз. В 1999 году знаменитой блондинке вручили премию «Оскар» за фильм Джона Мэддена «Влюбленный Шекспир»: артистка сыграла прекрасную Виолу де Лессепс.

Недавно Пэлтроу поучаствовала в рубрике журнала Vogue «73 вопроса». Герои выпусков рассказывают интересные факты о себе, показывая журналистам свой дом. В одном из кадров актриса продемонстрировала, какое применение она нашла золотой статуэтке. «Оскар» служит Гвинет Пэлтроу подпоркой для двери. После негативной реакции публики звезда заявили, что пошутила, однако волну обсуждений было не остановить.