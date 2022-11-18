В Голливуде прочили успех: не поверите, кто сломал карьеру «трудного ребенка»

В 1990 году на экраны вышла семейная комедия «Трудный ребенок». Главного героя — харизматичного мальчика по имени Джуниор — сыграл юный Майкл Оливер. Успех фильма был настолько огромен, что ребенку-актеру прочили звездную карьеру наравне с Маколеем Калкиным. Однако судьба распорядилась иначе.

Попаданию Майкла в кино способствовала активность его матери. Как только Оливеру исполнилось два года, она начала рассылать его снимки в агентства, поэтому мальчик стал появляться в рекламных фотосессиях. Женщина же потрудилась, чтобы сына заметили кастинг-агенты «Трудного ребенка». Но накануне съемок сиквела комедии разразился скандал.

Мать Майкла начала шантажировать продюсеров, требуя поднять гонорары сына с обещанных 80 тысяч долларов до полумиллиона. Создатели фильма уступили требованиям женщины, согласившись лишь на 250 тысяч. Но картина не повторила успех, собрав небольшую кассу. Семья Оливера оказалась втянута в судебные разбирательства с кинокомпанией, требовавшей вернуть более 170 тысяч. В результате они были вынуждены даже продать дом.

Майкл снялся еще в нескольких лентах, которые не принесли ему известности. Впоследствии он разорвал все отношения с кино. Сейчас 41-летний мужчина работает техником у рок-группы и иногда сам в ней играет.