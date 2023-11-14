В Голливуде о нем говорили все: этот российский фильм считается номером один за границей
Любовь зрителей к нему только растет.
С каждым годом отечественное кино привлекает все больше внимания за границей. Эксперты и обычные зрители следят за самыми громкими новинками, а некоторые ленты становятся настоящими хитами.
Так, в 2021 году публика познакомилась с экранизацией российских комиксов — блокбастером «Майор Гром». В картине Олега Трофима снялись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие прославленные артисты. А после выхода продюсеры объявили сразу о нескольких готовящихся продолжениях.
Иностранные зрители, маститые критики и даже сами артисты остались в восторге от российского кинокомикса. Ленту до сих пор осыпают комплиментами, отмечая яркую картинку, захватывающий сюжет, прекрасную игру актеров. По мнению публики, «Майор Гром» может смело составить конкуренцию картинам Marvel, а некоторые она даже превосходит по качеству.
«Я не мог предположить, что это будет так хорошо. Нет, правда, это весело!», «Удивительно яркий фильм», «Прекрасное кино, жду продолжения», — признаются пользователи Сети.