В Голливуде о нем говорили все: этот российский фильм считается номером один за границей

С каждым годом отечественное кино привлекает все больше внимания за границей. Эксперты и обычные зрители следят за самыми громкими новинками, а некоторые ленты становятся настоящими хитами.

Так, в 2021 году публика познакомилась с экранизацией российских комиксов — блокбастером «Майор Гром». В картине Олега Трофима снялись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие прославленные артисты. А после выхода продюсеры объявили сразу о нескольких готовящихся продолжениях.

Иностранные зрители, маститые критики и даже сами артисты остались в восторге от российского кинокомикса. Ленту до сих пор осыпают комплиментами, отмечая яркую картинку, захватывающий сюжет, прекрасную игру актеров. По мнению публики, «Майор Гром» может смело составить конкуренцию картинам Marvel, а некоторые она даже превосходит по качеству.