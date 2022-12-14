В Голливуде на такую бы не позарились: гляньте, на ком женился красавец Николай Рыбников (фото)

Великий советский актер Николай Рыбников пронес любовь к своей единственной через всю жизнь. С артисткой Аллой Ларионовой их разлучила его смерть, а спустя десять лет не стало и супруги. Актриса называла себя счастливой женщиной, ведь ее любил сам Рыбников. Они познакомились еще в студенчестве, когда оба учились во ВГИКе, но о пылких чувствах тогда не было и речи. Чуть позже у актера что-то «екнуло», и он стал добиваться расположения Ларионовой, которая поначалу не была в нем заинтересована.

Борьба за любовь желанной красавицы заняла у актера десять лет. В итоге они поженились, и Рыбникова не остановило даже то, что Ларионова была тогда беременна от другого, который ее отверг. Актер полюбил ее дочь как собственную, а через четыре года у супругов родился общий ребенок. Их брак считался образцовым, хотя не обходилось без ссор.

Рыбников постоянно ревновал Ларионову, которая обожала быть в центре мужского внимания. Но он мирился с этим, ведь понимал, что без любимой не сможет прожить. Ларионову нельзя назвать красавицей, а по меркам Голливуда ее внешность вообще считалась бы заурядной. Однако это не помешало ей стать единственной и неповторимой для самого знакового актера советской эпохи.