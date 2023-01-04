В гневе страшны: эти знаки Зодиака лучше не трогать, когда они злятся

Ссоры и конфликты никому не доставляют удовольствия. Как правило, в острых ситуациях большинство людей показывают свое истинное лицо, после чего испытывать к ним симпатию становится довольно сложно. Безусловно, в порыве эмоций можно наговорить всякого, однако некоторые знаки зодиака настолько часто и сильно выходят из себя, что становится очевидно: дело не в каждой конкретной ситуации, а в них самих. Астрологи перечислили знаки, под которыми появляются на свет самые взрывные персоны: когда они начинают бушевать. лучше сразу же спасаться бегством, чтобы избежать неприятных последствий.

Овен

Испытывать терпение Овна - все равно что экспериментировать с перчиком чили в новом рецепте. Может пронести и все обойдется благополучно, а может вспыхнуть такое пламя, что мама не горюй. Представители огненного знака могут довольно долго копить в себе негатив, особенно если человек им дорог и они не хотели бы портить с ним взаимоотношения. Однако как только чаша переполнится, Овен покажет такое “файер-шоу”, что зрители запомнят его надолго. А главное, крепко-накрепко усвоят: не стоит будить в этом знаке спящий вулкан.

Иначе последствия будут поистине разрушительными.

Рак

Милого и ласкового с виду Рака сложно заподозрить в готовности как следует побушевать. Действительно, действовать, как Овен, молниеносно, представители водного знака не станут. Они берут не мощью и уровнем децибелов, а иными способами. В первую очередь Раки будут плакать и рыдать, рыдать и плакать. А если уж это не поможет и человек не продемонстрирует должной степени раскаяния, уроженцы знака выкатят “тяжелую артиллерию”. Да так клешнями защелкают, что мало не покажется, обидчики пожалеют, что на свет родились.

Поэтому с тихонями-Раками следует быть осторожнее.

Лев

Кто в здравом уме станет дразнить царя зверей - и неважно, о ком идет речь, о благородном животном или о представителях огненного знака. В гневе Лев не станет кричать и буйствовать, зато становится коварным и опасным. Если уроженец этого знака затаил недоброе, рано или поздно он наверняка даст волю своей ярости и отомстит. Больше всего Льва задевает критика в его адрес, услышав что-нибудь нелестное о себе любимом, этот знак обязательно сделает все возможное, чтобы “критикан” пожалел о своих словах.