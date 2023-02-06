В глубине души Ширвиндту завидовал каждый мужчина: причина на фото

Пока зрительницы, затаив дыхание, наблюдали за переменами в облике героини Ирины Муравьевой из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», мужчины липли к экранам совсем по другой причине. Многие из них буквально ненавидели Александра Ширвиндта, которому в картине Геральда Бежанова досталась роль Аркадия, мужа Сусанны.

Все дело в том, что в глубине души каждый житель СССР завидовал актеру. Тот мог похвастаться тем, о чем другим не приходилось даже мечтать. В частности, в одной из сцен ленты герой Александра Анатольевича появляется в кадре на весьма дорогом для того времени автомобиле — на «семерке».

Но и это еще не все привилегии. В салоне транспортного средства была установлена магнитола, что считалось уж совсем большой роскошью. Ни для кого не секрет, что машина была далеко не в каждой советской семье, а с мультимедийной системой — тем более.