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В глубине души Ширвиндту завидовал каждый мужчина: причина на фото

6 февраля 2023 10:15
В глубине души Ширвиндту завидовал каждый мужчина: причина на фото

Актеру несказанно повезло.
 

Пока зрительницы, затаив дыхание, наблюдали за переменами в облике героини Ирины Муравьевой из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», мужчины липли к экранам совсем по другой причине. Многие из них буквально ненавидели Александра Ширвиндта, которому в картине Геральда Бежанова досталась роль Аркадия, мужа Сусанны.

Все дело в том, что в глубине души каждый житель СССР завидовал актеру. Тот мог похвастаться тем, о чем другим не приходилось даже мечтать. В частности, в одной из сцен ленты герой Александра Анатольевича появляется в кадре на весьма дорогом для того времени автомобиле — на «семерке».

Но и это еще не все привилегии. В салоне транспортного средства была установлена магнитола, что считалось уж совсем большой роскошью. Ни для кого не секрет, что машина была далеко не в каждой советской семье, а с мультимедийной системой — тем более.

В глубине души Ширвиндту завидовал каждый мужчина: причина на фото
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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