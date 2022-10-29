В глазах можно утонуть: как выглядит сын самого красивого араба в мире

Арабский манекенщик Омар Боркан прославился благодаря курьезному эпизоду. Боркан был уже известной моделью, когда работал на культурном фестивале в Эр-Рияде. Многие посетительницы узнали кумира – и его окружила толпа поклонниц. Инцидент привлек внимание полиции нравов. Мужчину попросили покинуть фестиваль, а после этого он и вовсе уехал из Саудовской Аравии и стал жить в Канаде.

Поговаривали, что Омара Боркана депортировали за его привлекательность – так за ним закрепился титул самого красивого араба в мире.

Боркану подрастает достойная замена, ведь его сыну, Диябу, уже 7 лет. Звездный папа часто делится фотографиями голубоглазого мальчика в соцсетях, чем восхищает своих подписчиков. Некоторые считают, что вскоре Дияб будет красивее собственного отца. Впрочем, скромный папа уверяет, что сын мальчик растет полной копией жены.