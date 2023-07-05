В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери

Комик Елена Борщева стала известной всей стране после участия в команде Пятигорска в КВН. Девушка быстро стала узнаваемой благодаря не только по искрометному юмору, но и колоритной внешности. Ее отец — Хулио Санта Мария Герра, родом из Панамы. Иностранец приехал учиться в РУДН и в России познакомился с матерью артистки.

Елена никогда не стеснялась своей экзотичной внешности и постоянно доказывала, что соответствие стандартам красоты не главное. Она вышла замуж за фитнес-тренера Виктора Юшкевича и родила двух прекрасных девочек, Марту и Уму.

В этом году Марте исполняется уже 16 лет, и с каждым годом она становится все больше и больше похожа на звездную маму. Поклонники не устают удивляться: мама и дочь выглядят как сестры-близнецы, только разного возраста. Хотя сама Елена только хорошеет с каждым годом — такими темпами через пару лет их могут принять и за настоящих близняшек.