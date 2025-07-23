В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест)

23 июля Дэниелу Рэдклиффу исполняется 36 лет. Для многих он навсегда останется тем самым мальчиком со шрамом в виде молнии, но за два десятилетия после «Гарри Поттера» он успел примерить десятки самых разных ролей — от эксцентричных чудаков до мрачных антигероев.

В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете его фильмографию. Но просто угадывать кино по кадрам — слишком легко, так что вопросы будут чуть сложнее. Вам предстоит вспомнить детали, названия и даже забавные факты о его работах.

Всего вас ждёт 6 вопросов — от очевидных до каверзных. Сможете ли вы пройти тест без ошибок или обнаружите, что ваши знания ограничиваются волшебным миром? Проверяем!

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