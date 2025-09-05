В гарем Сулеймана попадали вовсе не из-за красоты и тонкой талии: истинные критерии выбора наложниц для султана были совсем другими

Меню
5 сентября 2025 11:21
Оказывается, главной была далеко не внешность.

Когда мы слышим слово «гарем», то сразу представляем стройных красавиц с тонкими талиями и томным взглядом. Но в действительности путь в гарем султана был куда сложнее, чем просто обладание яркой внешностью. Женщинам предстояло пройти некий «отбор», где учитывались не только красота, но и ум, здоровье, воспитание и даже личная харизма.

Как выбирали наложниц

В гарем попадали разными путями: кого-то приводили родители в надежде обеспечить дочери счастливое будущее, кого-то покупали евнухи на рынках, а кто-то оказывался там после военных походов. Но независимо от обстоятельств все девушки проходили строгий отбор. Ценилась необычная, запоминающаяся красота, ухоженные волосы и светлая кожа, считавшаяся символом благородства. Но важнее всего были здоровье и невинность — без этого дорога в гарем была закрыта.

Красота и ум в равных долях

Ошибочно думать, что наложницы существовали только ради развлечений султана. На самом деле их готовили к жизни при дворе: учили музыке, танцам, поэзии, искусству беседы и этикету. Умение поддержать разговор и быть интересной собеседницей ценилось не меньше, чем внешние данные. Именно эта комбинация делала из наложниц фавориток и советчиц, способных влиять на настроение и даже решения правителя.

Жизнь за закрытыми дверями

Повседневность гарема тоже была далека от праздного безделья. Женщины тщательно ухаживали за собой, посещали хаммамы, использовали масла и натуральные средства для ухода за кожей и волосами. У многих наложниц были собственные украшения и финансовая независимость, а иногда — даже право отказать султану в визите, чего, кстати, не показали в нашумевшем «Великолепном веке».

Женщины, которые меняли историю

Фаворитки султана могли влиять на его политические решения, становясь не только хозяйками роскошных покоев, но и фигурами государственного масштаба. Истории таких женщин, как Хюррем Султан, показывают, что путь к власти в Османской империи мог пролегать и через стены гарема.

Жизнь наложниц была смесью роскоши, строгих правил и постоянной конкуренции. И уж точно — это не была история о «красивых куклах». Чтобы занять место рядом с султаном, нужно было обладать умом, силой характера и умением играть в большую политическую игру.

А здесь мы писали про пять турецких сериалов, которые испортили ревнивые супруги.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Екатерина Соловьева
