В «Гараже» снялись две звезды, которых почти никто не заметил: удивитесь, когда увидите

Сатирическая комедия «Гараж» вышла на экраны в 1980 году. Знаменитая картина Эльдара Рязанова продемонстрировала многочисленные пороки человечества — стадное чувство, предательство. В киноленте целая россыпь знаменитостей, которых режиссеру было не так-то просто собрать вместе.

В фильме засветились Валентин Гафт, Ия Саввина, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева и другие звезды, которых «отпросили» из театров. Снялись в комедии и некоторые другие актеры, которые в 80-х еще не были известны широкой публике. Анну Фроловцеву, известную по сериалу «Воронины», даже не указали в титрах: она сыграла невесту Машу.

Михаил Кокшенов активно снимался в фильмах и сериалах в новой постсоветской России: «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Папины дочки». А в комедии Эльдара Рязанова ему досталась роль пайщика-каратиста.