В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил

Все дело в том, что формат шоу оказался слишком обманчивым.

Фрэнсис Форд Коппола изменил не только кино, но и весь мир, когда выпустил «Крестного отца» в 1972 году — такого масштабного повествования публика уж точно никогда не видела до этого.

Трансформировав жанр гангстерского кино, Коппола не остановился лишь на одном фильме, впоследствии сняв два сиквела, который в целом тоже получили хвалебные отзывы.

И хотя спустя более 50 лет «Крестный отец» остается незабываемой классикой, большинство поклонников саги уже и не вспомнят о том, что когда-то в 70-х Коппола выпустил первые две части трилогии в формате мини-сериала — тогда на это никто не обратил внимания, несмотря на присутствие в издании эксклюзивного материала.

«Крестный отец: Новелла для телевидения» включает в себя больше часа удаленных сцен

Сама задумка изначально казалась многим странной и в какой-то степени даже не столь необходимой — в «Новеллу для телевидения» вошли «склеенные» две первые части «Крестного отца», а сами фильмы разбили на четыре эпизода.

Создавался такой сериал с целью собрать больше денег для съемок следующего эпичного фильма Копполы, «Апокалипсис сегодня», а потому потенциальных зрителей нужно было привлечь чем-то еще, кроме просто идущих подряд двух фильмов.

В результате в «Новеллу для телевидения» включили целых 75 минут удаленных или просто не вошедших в картины сцен, а также кадры со съемок — каждое такое видео длится от нескольких секунд до нескольких минут, а некоторые и вовсе помогают зрителям погрузиться в атмосферу съемочного процесса и узнать чуть больше обо всем, что происходило на площадке.

«Новелла для телевидения» так и не стала популярной — по простой причине

Впервые мини-сериал, который в последующие десятилетия претерпел немало переизданий и изменений, был выпущен в 1977 году, спустя всего лишь 5 лет после того, как на экраны вышел первый «Крестный отец».

К тому времени картина уже обрела статус культовой классики и потому «Новелла для телевидения» фактически стала соревноваться с самой собой — в конце концов, зрителям все же было проще посмотреть два фильма по отдельности, чем сериал.

«Новелла», в свою очередь, имела бы гораздо больше шансов на успех, если бы была выпущена спустя хотя бы пару десятилетий после «Крестного отца».

К слову, от съемок в «Апокалипсисе сегодня» Копполы когда-то отказался сам Клинт Иствуд — о том, что заставило актера передумать насчет участия в легендарном военном фильме, мы уже писали тут.