В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»

26 ноября 2025 19:05
Режиссер отличается постоянством при выборе актеров.

Когда-то Ева Грин, тихая девочка из Парижа, мечтала просто поработать с Тимом Бертоном. Спустя годы эта мечта превратилась в долгий творческий союз: от «Мрачных теней» до «Домa странных детей мисс Перегрин».

Бертон всегда говорил, что в Грин есть нечто редкое и непостижимое — личная тайна, хрупкость и опасность одновременно. Та самая энергия, которую он ценил и в Лизе Мари, и в Хелене Бонем Картер. Поэтому его решение кажется почти логичным: Ева Грин, его новая муза, присоединяется к вселенной «Уэнсдей».

Таинственный персонаж

Во втором сезоне нашумевшего сериала Netflix Грин сыграет тетю Офелию — сестру Мортиши Аддамс. Персонажа мельком показали в финале сезона, но только со спины. Теперь стало ясно, кому досталась эта роль.

По сюжетной линии Офелия обладает мощными экстрасенсорными способностями, как и племянница. Родная мать однажды объявила ее опасной для общества и отправила в психиатрическую клинику, откуда Офелия сбежала, оставив за собой вопросы. Этот персонаж точно вписывается и в эстетику Бертона, и в мир семейства Аддамсов.

Лишь бы дали побольше экранного времени

Сериал по-прежнему остается главным хитом Netflix. Первый сезон уверенно держит титул самого просматриваемого англоязычного проекта, а второй сумел занять четвертое место в общем рейтинге. Третий сезон был утвержден заранее — такого уровня доверия стриминг удостаивает далеко не каждую франшизу. По идее, продолжение выпустят в 2027 году.

Фанаты надеются, что с Евой Грин создатели не повторят историю с Леди Гагой. Хайп вокруг ее появления был огромным, но на экране она появилась буквально на несколько минут. Персонаж Офелии обещает быть куда более важным, и зрители рассчитывают увидеть Грин не фрагментами, а полноценно вписанной в сюжет.

Ранее мы писали: «Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

Фото: Кадры из фильма «Мрачные тени» (2012 г.), из сериала «Уэнсдэй»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
