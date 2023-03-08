В фильме «Жмурки» есть отсылка к «Бригаде»: вы не догадаетесь какая

Фразу «Алло, Кабан, это Белый» после выхода сериала «Бригада» поставило себе на звонок фактически полстраны. Между тем самого Кабана зрителям в телеэпопее так и не показали. Все, что о нем известно, так это то, что он работает помощником у героя Сергея Безрукова. Неожиданная встреча с этим персонажем произойдет через три года.

С Кабаном встречается не кто иной, как Алексей Панин, а также его подельник Дмитрий Дюжев. И если в «Бригаде» Дюжев был Космосом, то в «Жмурках» он исполняет роль бандита Саймона. Серега (Панин) случайно встречает Кабана на Площади Горького в Нижнем Новгороде, где происходит знаменитый диалог на фоне «Макдональдса», куда Саймон отошел за едой.

Кабан уже не стреляет, он наел «мозоль», в которую поместил «мозги, что в голову не влезли». Роль остепенившегося бандита исполнил Юрий Степанов. Режиссер «Жмурок» Алексей Балабанов в одном из интервью признавался, что позаимствовал персонажа из вселенной «Бригады».