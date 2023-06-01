В фильме «Время желаний» в последний момент заменили двух актеров: кто-то скажет, что зря

Вера Алентова была потрясающей красавицей, когда играла в замечательном, но трагичном фильме «Время желаний». Эту ленту в СССР не посмотрел только ленивый. Но почти никто из зрителей не знает, как чудесное кино снимали и на какие жертвы ради выхода картины в прокат шли.

Сложно представить себе в качестве главной героини кого-то, кроме супруги Владимира Меньшова. Так органично и ярко она вписалась в кадр. Однако и на ее месте, и на месте Анатолия Папанова должны были быть совершенно другие артисты.

Юлию Райзману на момент выхода «Времени желаний» было уже 80 лет, и фильм стал его последней работой. Главную героиню Светлану Васильевну по замыслу режиссера могла сыграть чуть ли не любая актриса.

Так что Алентовой попросту повезло: к ней не предъявляли особых претензий. А вот по главному герою у Райзмана был четкий план — Георгий Жженов. Но в последний момент артист не смог, поэтому пришлось заменить его на Папанова, пишет автор Дзен-канала «Горожанин».