В фильме «Время первых» с Мироновым наврали с три короба: вот почему Леонов на самом деле мог умереть

Картину «Время первых» называют фильмом-реконструкцией. Он снят по реальным событиям, когда Андрей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Создатели ленты заявляют, что не отступали от истории ни на шаг. Но с этим согласны далеко не все.

Физик-ядерщик Борис Бояршинов рассказал, в чем ошиблись во время съемки киноленты. Ляпов в фильме оказалось немало: от научных моментов до неправильного произношения.

Так, Константин Хабенский не передал одну важную особенность своего героя, Павла Беляева.

Космонавт говорит с мордовским, сильно «акающим» акцентом. Об этом ученый рассказал петербургскому изданию Metro.

Что касается научной стороны, то в фильме часто что-то выходит из строя. Пиропатроны срабатывают слишком сильно, скафандр раздувается, люк заедает. Такая халатность в космосе была просто недопустимой — она неизбежно стоила бы СССР многих жизней, в том числе и Алексея Леонова. Причиной проблем с люком на самом деле были приварившиеся окислы — вероятно, правду сочли слишком сложной для понимания зрителей.