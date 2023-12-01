В фильме «Весна на Заречной улице» обвели вокруг пальца весь СССР: присмотритесь к этому кадру

Киношникам часто приходится прибегать к хитростям, чтобы добиться своего. Вот и съемочная команда знаменитого советского фильма «Весна на Заречной улице» была вынуждена обманывать доверчивого зрителя.

По сюжету несколько сцен картины разворачиваются во время вьюги. Но природе было плевать на планы создателей ленты: зимой 1953 года снега практически не было.

Чтобы выйти из затруднительной ситуации и показать на экране метель, понадобился самолет-кукурузник. На площадку привезли фюзеляж с пропеллером. На него бросали снег, создавая тем самым имитацию природного явления. А для лестницы, на которой должна была поскользнуться Татьяна Сергеевна, сугробы собирали буквально по всей округе.

Зрители и не заметили такую «подмену». Люди поверили, что работа над эпизодом велась в настоящую снежную бурю, но, как говорится, рано или поздно все тайное становится явным.