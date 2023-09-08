В фильме «В бой идут одни "старики"» звучит неправильная версия «Смуглянки»: чем не угодил оригинал

Драма «В бой идут одни „старики“» стала одной из лучших военных лент, снятых в СССР. За время проката картину посмотрели больше 44 миллионов зрителей, а главные артисты стали всесоюзными звездами. А еще фильм прославил на всю страну композицию «Смуглянка».

Как оказалось, песню, написанную еще до начала Великой Отечественной войны, Быков услышал в юности совершенно случайно. И текст композиции так запомнился ему, что он решил включить это произведение в свою картину.

Но для фильма Быков выбрал далеко не тот текст, который изначально был написан для песни. Дело в том, что в припеве композиции, звучащей в фильме, можно услышать «парень мой хороший», однако первая версия выглядела несколько иначе.

«Здравствуй, парень забубенный, мой родной!» — именно это пели артисты.

Заменили же слова после многочисленных редактур. Цензоры уже во время съемок картины решили вставить в текст более благозвучные и простые строчки.