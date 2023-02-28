В фильме «Побег из Шоушенка» есть одна шокирующая деталь: ответ кроется в фотографии

Фильм «Побег из Шоушенка» провалился в прокате и не получил ни одну из множества премий, на которые был номинирован. Жизнеутверждающая драма о двух заключенных войдет в золотую коллекцию мирового кинематографа только после демонстрации по телевидению. Несмотря на то, что многие смотрели картину Фрэнка Дарабонта не один раз, в ней есть одна деталь, которая многих удивит.

Герой Фримана трижды за фильм присутствует на заседаниях суда по его условно-досрочному освобождению. На фото из материалов дела перед зрителями предстает молодой, но подозрительно похожий на артиста парень. Оказывается, этот молодой человек — сын актера. Альфонсо на момент съемок около 25 лет, и с отцом он познакомился лишь пять лет назад. Начать карьеру в кино он решился после успехов звездного родителя. Также в «Побеге из Шоушенка» он сыграл небольшую роль заключенного.

После он появился в ряде других картин («Дверь смерти», «Десять до полуночи», «Сестра Бетти»), а в 2016-м спродюсировал криминальный документальный фильм, основанный на реальной трагедии в Мемфисе в 1983 году. Тогда неизвестные захватили в заложники двух полицейских, а улица Шэннон, на которой разворачивались события, на 30 часов превратилась в кровавый театр.