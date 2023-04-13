В фильме «Карнавал» зашифровано послание: его не заметила даже цензура

Для Татьяны Лиозновой фильм «Карнавал» был особенным. История о том, как школьница из провинции решила покорить Москву, обрела бешеную популярность. У такого успеха есть неожиданное объяснение.

Секрет кроется в том, что в своей ленте режиссер зашифровала послание, которое по счастливому стечению обстоятельств не было замечено цензурой. Кинодел чувствовала тесную связь с героиней Ирины Муравьевой. Многие события, с которыми довелось столкнуться Нине Соломатиной, взяты из жизни режиссера, а значит, в какой-то степени проект автобиографичный.

Хоть Лиознова и родилась в столице, ей пришлось пройти тернистый путь к славе. Окончив ВГИК, режиссер устроилась на киностудию имени Горького, но радость была недолгой. Оттуда Татьяну Михайлову уволили.

В стране остро стоял «еврейский вопрос», поэтому Лиознову, родителями которой были Моисей Александрович и Ида Израилевна, не пожалели. Чтобы переломить ситуацию и реализовать свои амбиции, киноделу пришлось много и упорно трудиться, вопреки всепоглощающему чувству безысходности. К счастью, ее старания были вознаграждены.