В фигурном катании есть запрет, нарушить который не рискнут даже Трусова и Плющенко: касается одного движения

За такие фокусы на льду можно лишиться баллов.

Современный спорт — это настоящее искусство. Участники соревнований раз за разом раздвигают рамки возможностей человека и устанавливают новые рекорды. Еще недавно в мире фигурного катания четвертные прыжки были доступны только Евгению Плющенко, а для женщин тройной оборот считался максимально возможным.

Сегодня же юная звездочка Александра Трусова крутит по несколько четверных за одну программу. Но даже самым гениальным спортсменам недоступны некоторые движения. Выполнять их просто запрещено.

Еще в 1976 году фигуристам запретили выполнять бэкфлип или сальто назад. Этот элемент на льду был признан слишком травмоопасным. Его исполнил американец Терри Кубичка, но судьи не впечатлились. Более чем через двадцать лет Сурия Бонали решила выполнить запрещенный элемент, немного изменив приземление. Судьи сняли у спортсменки баллы за рискованный трюк.

Самые строгие ограничения действуют для фигуристов, выступающих в парах. Им запрещено выполнять прыжки навстречу друг другу и вращения, при которых партнер держит девушку за руку или за ногу.