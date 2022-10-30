В Европе его носили на руках: где сейчас вундеркинд из фильма «Папа»

Фильм Владимира Машкова «Папа» прославил на всю страну молодого актера Андрея Розендента. Многие поклонники и критики были уверены, что одаренный юноша продолжит карьеру в кино. Однако у самого артиста были совершенно другие планы на жизнь.

Когда Андрей попал в ленту Машкова, он уже решил посвятить свою жизнь музыке. Артист постоянно занимался и оттачивал мастерство. Его музыкальный талант оказался настолько ярким, что его заметил прославленный музыкант Владимир Спиваков, который помогал ему на съемках и после их завершения.

После работы над фильмом молодая звезда забыл про кинематограф и дальше продолжил развивать свою музыкальную карьеру. Он уехал учиться в Германию к знаменитому педагогу Захару Брону. За несколько лет он стал лауреатом множества конкурсов и фестивалей и не раз гастролировал по европейским странам.

В кино Розендент так больше и не попал. Кроме музыки он занимается бизнесом и отдает все свои силы искусству и предпринимательству, несмотря на уговоры публики вновь вернуться на съемочную площадку.