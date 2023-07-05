В эту красотку был влюблен каждый мужчина нулевых: она отвергла даже Бондаренко

Актриса Татьяна Арнтгольц начала влюблять в себя зрителей еще в юности — ее первой ролью была Катя Трофимова из молодежного сериала «Простые истины». В начале нулевых на девушку сыпались звездные роли одна за другой, а ее популярность только росла.

Но красавица Татьяна, сыгравшая десятки романтических героинь в фильмах и сериалах, в жизни оказалась настоящей Снежной Королевой. Ее сердце не смог растопить даже любимец всех российских девушек Стас Бондаренко.

Актеры встретились на съемках сериала «Талисман любви», где какое-то время между их героями развивались отношения. Станислав восторгался красотой и обаянием коллеги. По его словам, Арнтгольц была такой восхитительной, что устоять перед ней было невозможно.

Не остановило Станислава даже то, что она на тот момент состояла в отношениях — актер отчаянно влюбился в Татьяну. Бондаренко признался актрисе в своих чувствах, но та их отвергла. Они остались коллегами и хорошими друзьями.

Сегодня и Татьяна, и Станислав уже устроили свою личную жизнь. Бондаренко женился на модели Аурелии Алехиной и стал многодетным папой. Татьяна Арнтгольц счастлива в браке с актером Марком Богатыревым.