В этой жуткой старухе никто не признал разбойницу из «Снежной королевы» (фото)
Знаменитость не боится смелых экспериментов на экране.
Эра Зиганшина прославилась уже после своей первой роли. В 1966 году она исполнила роль маленькой разбойницы в сказке «Снежная королева», что сделало ее всесоюзной звездой. После дебюта режиссеры завалили артистку предложениями, но Зиганшина весьма избирательно подходила к ролям.
Дело в том, что артистка не хотела повторяться и вновь воплощать на экране очередную дерзкую героиню. Она старательно отказывалась от подобных предложений, из-за чего режиссеры со временем потеряли к ней интерес. Из-за этого знаменитость сконцентрировалась на театре и пропала из поля зрения массового зрителя.
На экраны Зиганшина вернулась уже в современной России. Она начала сниматься сначала в криминальных сериалах, а потом переключилась и на полнометражные фильмы. При этом зрители далеко не всегда узнают в 78-летней артистке ту самую разбойницу из «Снежной королевы». Например, не так давно она перевоплотилась в пугающую гадалку ради сериала «Медиум», чем шокировала своих поклонников.
«Видела эту актрису в кино, но даже подумать не могла, что это бывшая „разбойница“», «Все время новая, неузнаваемая», — пишут фанаты.