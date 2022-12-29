В этой жуткой старухе никто не признал разбойницу из «Снежной королевы» (фото)

Эра Зиганшина прославилась уже после своей первой роли. В 1966 году она исполнила роль маленькой разбойницы в сказке «Снежная королева», что сделало ее всесоюзной звездой. После дебюта режиссеры завалили артистку предложениями, но Зиганшина весьма избирательно подходила к ролям.

Дело в том, что артистка не хотела повторяться и вновь воплощать на экране очередную дерзкую героиню. Она старательно отказывалась от подобных предложений, из-за чего режиссеры со временем потеряли к ней интерес. Из-за этого знаменитость сконцентрировалась на театре и пропала из поля зрения массового зрителя.

На экраны Зиганшина вернулась уже в современной России. Она начала сниматься сначала в криминальных сериалах, а потом переключилась и на полнометражные фильмы. При этом зрители далеко не всегда узнают в 78-летней артистке ту самую разбойницу из «Снежной королевы». Например, не так давно она перевоплотилась в пугающую гадалку ради сериала «Медиум», чем шокировала своих поклонников.