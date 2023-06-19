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В этой живой кукле вы вряд ли узнаете Настю из «Громовых»: уже не та скромница

19 июня 2023 08:15
В этой живой кукле вы вряд ли узнаете Настю из «Громовых»: уже не та скромница

Артистка не захотела быть заложницей одного образа.

Одной из первых ролей Глафиры Тархановой стал сериал «Громовы», в котором она исполнила роль Насти. Зрители остались в восторге от очаровательной девушки с милой внешностью, но со временем артистка решила полностью изменить свой образ.

Тарханова, которой в этом году исполнится 40 лет, последнее время активно экспериментирует со своим внешним видом. Артистка регулярно меняет прически, не стесняется яркого макияжа и весьма смелых нарядов. А результатами преображений делится в социальных сетях.

Подписчики не проходят мимо публикаций, но их реакция никогда не бывает однозначной. Так, некоторые поддерживают артистку и осыпают ее комплиментами. Тогда как другие осуждают: по их мнению, Тарханова больше не похожа на ту милую девушку из семейной саги, которая покорила миллионы.

В этой живой кукле вы вряд ли узнаете Настю из «Громовых»: уже не та скромница

«Какая красотка!», «Зачем это все?», «Я не узнала сразу», — пишут подписчики артистки в ее социальных сетях.

Фото: Кадры из сериала «Громовы», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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