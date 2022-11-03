В этой жертве пластики никто не узнает самую сексуальную актрису 70-х (фото)

Американская актриса Ракель Уэлч стала настоящей суперзвездой, снявшись в фильме «Миллион лет до нашей эры» в роли сексапильной дикарки в оленьих шкурах по имени Лоана. После этого ее почти единогласно признали самой сексуальной женщиной 1970-х, слава которой привела ее на обложку журнала Playboy.

Долгое время после такого успеха режиссеры не предлагали Ракель серьезных ролей и видели в ней лишь очень сексуальную актрису. Но потом она получила роль Констанции Бонасье в экранизации «Трех мушкетеров», которая принесла ей «Золотой глобус» и реанимировала кинокарьеру.

А вот личная жизнь одной из самых желанных женщин своего поколения откровенно не сложилась. Актриса четыре раза была замужем, но лишь самый первый свой брак считает по-настоящему удачным. Тем не менее у нее есть сын Деймон и дочь Тани. Последняя, кстати, пошла по материнским стопам и в 1995 году тоже появилась на обложке Playboy.

Сейчас Ракель Уэлч 82 года, но после многочисленных пластических операций от ее прежней красоты давно уже ничего не осталось. Она окончательно порвала с кинематографом, последний раз появившись на большом экране в знаменитой комедии «Блондинка в законе» в 2001 году. Теперь Ракель в одиночестве живет в своем особняке в Лос-Анджелесе, работая над мемуарами и продвигая собственную линию косметики.