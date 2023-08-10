В этой взрослой женщине не узнать Машеньку из «Женской интуиции» (фото)

Анастасия Зюркалова запомнилась зрителям в первую очередь как Машенька из фильма Оксаны Байрак «Женская интуиция». Всероссийская слава пришла к актрисе, когда та была еще совсем ребенком.

Впоследствии она много сотрудничала с известным режиссером. В 2006 году Байрак предложила Зюркаловой специально написанную для нее роль в проекте «Аврора». И знаменитость оправдала надежды, возложенные на нее постановщицей.

Байрак называла Зюркалову своей кинодочкой, но чем старше становилась Анастасия, тем сильнее отдалялась от мира кинематографа. С 2017 года артистка трудится в Театральной мастерской Николая Рушковского и почти не появляется на больших экранах.

Сегодня актрисе уже 31 год, и в ней невозможно узнать ту маленькую девочку, которая так сильно полюбилась зрителям. Известно, что знаменитость увлекается фотографией, а также занимается озвучиванием аудиокниг. Подробности личной жизни от публики она предпочитает скрывать.