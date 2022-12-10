В этой взрослой красотке не узнать маленькую Лили Поттер: смотрите, как изменилась актриса

Элли Дарси-Олден известна большинству людей по роли молодой мамы Гарри Поттера Лили Поттер. Хрупкая рыжая девочка вызвала умиление у многих фанатов поттерианы, сыграв лишь эпизодическую роль в непродолжительных флэшбэках. Во время съемок ей было всего 12 лет, однако она уже имела опыт работы перед камерой.

Кроме участия в кинофраншизе о Гарри Поттере, девушка также снялась в рождественском эпизоде популярного сериала «Доктор Кто». Интересно, что Элли не одна из своей семьи выбрала актерский путь.

Брат девушки Джозеф также имеет опыт съемок в кино.

Осенью актрисе исполнилось 23 года. Она увлекается танцами и каратэ, а также планирует вернуться в большой кинематограф. Обладая такой яркой, модельной внешностью и немалым опытом за плечами, легко верится в успех ее начинания.