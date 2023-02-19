В этой уставшей женщине не узнать малышку из «Бедной Саши»: вот куда пропала маленькая актриса

Новогодняя комедия Тегерана Кеосаяна «Бедная Саша» открыла зрителям начинающую актрису Юлию Чернову. 12-летняя девочка исполнила главную роль в этом фильме и справилась со всеми задачами именитого режиссёра, даже несмотря на то, что проект был для нее дебютным.

Успех картины должен был стать началом блистательной карьеры артистки, но все пошло не по плану. В ее фильмографии всего 7 работ, и лишь первую можно считать действительно удачной.

Даже если сейчас Юлии удастся заполучить роль, зрители не признают в ней ту озорную девочку Сашу.

Похоже, что женщина восприняла неудачи в карьере слишком близко к сердцу, и это отразилось на ее внешности. Она стала выглядеть уставшей, а огонёк в глазах навсегда пропал.

Однако актриса не планирует забывать все свои творческие навыки. Переехав в Люксембург, она открыла театральную студию и теперь передает свои знания детям и взрослым.