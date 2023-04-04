В этой трагедии погибли больше 400 человек: как Лещенко чудом избежал смерти

Лев Лещенко давно признан одним из главных отечественных музыкантов. Его выступления неизменно собирают полные залы, а молодые артисты боготворят талант легенды сцены. При этом далеко не все фанаты догадываются, что карьера певца могла оборваться еще 1986 году.

Дело в том, что в то время Лещенко вместе с Владимиром Винокуром был приглашен в круиз на пароход «Адмирал Нахимов». Музыкант уже собирался согласиться, но из-за важного выступления на следующий день был вынужден отказать организаторам. Из-за этого не поехал и Винокур, который не хотел путешествовать без своего друга.

Спустя некоторое время артисты узнали шокирующие новости. Как оказалось, лайнер попал в страшное крушение, столкнувшись с балкером. В результате катастрофы погибли 423 человека, а прославленные певцы вполне могли оказаться в их числе.