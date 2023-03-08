В этой супермаме не узнать женщину, брошенную на произвол судьбы с пятерняшками (фото)
Супруг Оксаны Кобелецкой сбежал через полгода после рождения пятерых детей, но она не опустила руки.
Титул супермамы Оксана получила после того, как, невзирая на уговоры врачей, родила пятерняшек. Терпения супруга хватило ненадолго, он оставил Оксане не только всех детей (а их у пары было шесть), но и незаконченный ремонт.
Прошло пять лет. За это время Оксана научилась водить подаренный ей властями микроавтобус, ведь детей нужно было возить в поликлинику, самостоятельно справилась с ремонтом и завела блог. В нем она делится полезными советами о личном опыте материнства, рассказывает об алиментах и своих источниках вдохновения. Хлопотать по дому и воспитывать детей ей помогает бабушка семейства.
В планах у многодетной мамы создать свою линию одежды. Впрочем, пока этим планам не суждено сбыться: Оксана перевезла детей в Португалию, где планирует выучить язык и обосноваться на какое-то время. Глядя на ее фотографии, можно с уверенностью сказать, что развод ей определенно к лицу.