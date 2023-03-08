В этой супермаме не узнать женщину, брошенную на произвол судьбы с пятерняшками (фото)

Титул супермамы Оксана получила после того, как, невзирая на уговоры врачей, родила пятерняшек. Терпения супруга хватило ненадолго, он оставил Оксане не только всех детей (а их у пары было шесть), но и незаконченный ремонт.

Прошло пять лет. За это время Оксана научилась водить подаренный ей властями микроавтобус, ведь детей нужно было возить в поликлинику, самостоятельно справилась с ремонтом и завела блог. В нем она делится полезными советами о личном опыте материнства, рассказывает об алиментах и своих источниках вдохновения. Хлопотать по дому и воспитывать детей ей помогает бабушка семейства.

В планах у многодетной мамы создать свою линию одежды. Впрочем, пока этим планам не суждено сбыться: Оксана перевезла детей в Португалию, где планирует выучить язык и обосноваться на какое-то время. Глядя на ее фотографии, можно с уверенностью сказать, что развод ей определенно к лицу.