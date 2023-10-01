В этой стране не все могут себе позволить даже бутылку воды: считается одной из самых прогрессивных

Ни для кого не секрет, что Норвегия считается одной из самых дорогих стран в мире: там высокий уровень жизни и хорошие зарплаты. Но и цены там не самые приятные, особенно для путешественников из Восточной Европы.

Как пишет автор Дзен-канала Map Maniac, купить бутылку воды в этой северной стране можно не дешевле чем 2,41 американских доллара. Не отстают от Норвегии такие страны как Коста-Рика, Исландия и Соединенные Штаты. Здесь бутылка прозрачной жидкости стоит 1,96, 1,95 и 1,80 доллара соответственно.

Если цены в Исландии и Соединенных Штатах никого не удивляют, то каким образом в этом списке оказалась Коста-Рика — необъяснимо. Возможно, это связано с направленностью страны на туристов из Северной Америки.

В рейтинге цен на воду Россия занимает лишь 77-е место. По информации аналитиков, в среднем гражданин нашей страны тратит около 0,54 $ на покупку 1,5 литровой бутылки.