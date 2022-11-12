В этой статной красотке вы не узнаете дурнушку из сериала «Серафима Прекрасная»

Екатерина Порубель прославилась в 2010 году благодаря главной роли в сериале «Серафима прекрасная». Актриса сыграла нестандартную героиню – простую русскую женщину, далекую от стандартов красоты. Порубель настолько достоверно передала образ женщины из села, что многие подумали, что она и сама выросла за городом.

Однако в жизни Екатерина Порубель коренная москвичка и интеллигентка. С детства будущая актриса была крупной, однако в студенческие годы похудела и начала штурмовать кино и театр.

На фото в соцсетях 39-летняя актриса предстает стройной и элегантно одетой. Счастлива Порубель и в личной жизни. На съемках «Серафимы» Екатерина Порубель полюбила осветителя Анатолия Левенца. У пары двое общих детей – сыновья Лукьян и Лев, также супруги воспитывают сына актрисы от первого брака Савву.