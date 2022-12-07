В этой старушке вы не узнаете роскошную блондинку из «Жандарма из Сен-Тропе»

Настоящим украшением серии фильмов о французских жандармах стала хорошенькая блондинка Женевьев Град. Она исполнила роль капризной и своенравной Николь Крюшо. Девушка «вила веревки» из своего экранного «отца» Луи де Фюнеса. Он кстати остался в восторге от работы с Женевьев и надеялся, что она будет играть героиню во всех картинах популярной серии.

Тем более что после премьеры «Жандарма из Сен-Тропе» Град проснулась абсолютной звездой. Однако актриса все же приняла решение уйти из проекта. Как оказалось, напряженный график подорвал ее здоровье. В 1970-х годах Женевьев изредка снималась во французских сериалах, а в следующем десятилетии окончательно порвала отношения с кино.

Сначала женщина занималась антикварным бизнесом. Но больше всего времени Женевьев отдала работе в мэрии: она трудилась чиновницей в небольшом французском городе. Сейчас 78-летняя Град на пенсии, и узнать в ней избалованную Николь уже невозможно. Как пишет дзен-канал «Киноледи » свободное время она проводит на вилле в окружении семьи и любимых собак.