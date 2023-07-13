В этой старушке не узнать жену советского Ватсона: в 63 выглядит на все 100 (фото)

Екатерина Зинченко блистала в роли Мэри Морстен в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Тогда актрисе было 23 года, и ей прочили дальнейший успех в кинематографе. Но творческая, да и личная жизнь актрисы не сложились. Режиссеры не предлагали знаменитости других ярких ролей. Она снималась в кино, но популярности ей новые проекты не приносили.

Еще в студенчестве Зинченко вышла замуж за профессора Владимира Мишина, от которого родила дочь Ксению. Когда малышке было полтора года, пара распалась. Актриса не смогла простить измену.

Замуж она больше не вышла, но матерью во второй раз стала. От богатого бизнесмена знаменитость родила сына Феликса. Однако она зря надеялась создать крепкую семью. Из роддома Зинченко никто не встретил, и воспитывать сына Феликса ей пришлось в одиночку. Став взрослым, он подсел на запрещенные вещества, что стало большой бедой для артистки.

Разладились и ее отношения с дочерью. В одном из интервью звезда отметила, что наследница затаила на нее обиду из-за денежного вопроса. Сегодня Зинченко считает себя одиноким и несчастным человеком.

Актриса больше не появляется на больших экранах. В ней уже невозможно узнать ту самую жену советского Ватсона. И хоть Екатерина Григорьевна состарилась, но выглядит она достойно. Артистке 63 года, но она не запустила себя и все еще может похвастаться привлекательной внешностью.