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В этой старушке не узнаете Лиду из «Двух судеб»: словно разные люди

6 сентября 2023 09:00
В этой старушке не узнаете Лиду из «Двух судеб»: словно разные люди

Годы не щадят никого.

Телесериал «Две судьбы» вышел на экраны больше двух десятилетий назад. История деревенских подруг, мечтающих покорить столицу, запала в душу тысячам зрителей. После премьеры картины актеры, исполнившие главные роли, проснулись звездами. Не исключением стала и Анжелика Вольская.

Красавица, сыгравшая злую разлучницу Лиду, полюбилась многим, несмотря на отрицательный образ на экране. Другой столь же яркой роли в актерской карьере Вольской так и не случилось. Не сложилась и личная жизнь эффектной брюнетки: оба ее брака закончились разводом. 20-летний союз с Сергеем Буртяком не спас даже общий сын Андрей. Поклонники переживают за судьбу актрисы и считают, что профессиональные неудачи и любовные драмы состарили ее раньше времени.

«Колоссальная разница», «Стала совсем старухой», «Очень быстро состарилась», — судачат пользователи Сети.

В этой старушке не узнаете Лиду из «Двух судеб»: словно разные люди
Фото: Кадры из сериала «Две судьбы» (2002-2008), «Сельский детектив 16: чем сердце успокоится» (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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