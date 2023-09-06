В этой старушке не узнаете Лиду из «Двух судеб»: словно разные люди

Телесериал «Две судьбы» вышел на экраны больше двух десятилетий назад. История деревенских подруг, мечтающих покорить столицу, запала в душу тысячам зрителей. После премьеры картины актеры, исполнившие главные роли, проснулись звездами. Не исключением стала и Анжелика Вольская.

Красавица, сыгравшая злую разлучницу Лиду, полюбилась многим, несмотря на отрицательный образ на экране. Другой столь же яркой роли в актерской карьере Вольской так и не случилось. Не сложилась и личная жизнь эффектной брюнетки: оба ее брака закончились разводом. 20-летний союз с Сергеем Буртяком не спас даже общий сын Андрей. Поклонники переживают за судьбу актрисы и считают, что профессиональные неудачи и любовные драмы состарили ее раньше времени.