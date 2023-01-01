В этой сексуальной оторве никто не узнает милашку из «Гринча – похитителя Рождества»

Тейлор Момсен стала известна на весь мир еще в пятилетнем возрасте. Роль Синди Лу в семейной комедии «Гринч — похититель Рождества» сделал юную артистку известной на весь мир. Миллионы поклонников были уверены, Тейлор подарит им сотни ярких ролей, но знаменитость выбрала совсем другую профессию.

После триумфа Момсен снялась еще в нескольких ярких проектах. На ее счету «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» и сериал «Сплетница», который окончательно закрепил ее в статусе суперзвезды. Однако одновременно с этим артистка запускает свою группу The Pretty Reckless, которой уделяет все больше и больше сил, и в итоге официально завершает свою кинокарьеру.

Сегодня Момсен полностью увлечена музыкой. На счету ее коллектива уже четыре альбома, несколько масштабных туров и признание фанатов и критиков со всего мира. Знаменитость не скрывает: она больше не хочет заниматься актерской профессией и нашла свое призвание именно в музыке.