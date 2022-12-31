В этой сексуальной красотке не узнать дурнушку из «Реальных пацанов»: вот как преобразилась Машка

Сериал «Реальные пацаны» полюбился зрителям благодаря очень реалистичным персонажам, которые наверняка встречались каждому в обычной жизни. Таким героем стала и простоватая Машка, по уши влюблённая в главного героя.

Роль немного глуповатой соседки Коляна досталась Марии Шекуновой.

Актриса прекрасно изобразила шумную и навязчивую девушку, которая так и жаждет привлечь к себе внимание Наумова.

Со времени премьеры популярного сериала прошёл уже не один год, а исполнители главных персонажей заметно изменились. Однако преображение Шекуновой заслуживает отдельного внимания. Актриса стала выглядеть как настоящая модель, а не простушка из провинции. Красавица сменила причёску и стиль. Особенно ей идёт красный цвет одежды, который подчеркивает яркую внешность и все достоинства фигуры блондинки.

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