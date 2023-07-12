В этой сексуальной брюнетке не узнать Катю из «Бригады»: время изменило к лучшему

Одной из первых ролей в карьере Марии Ароновой стала Катя — тетя Саши Белого в криминальной драме «Бригада». В кадре артистка носила каре с челкой и отличалась лишним весом, в таком образе и запомнилась большинству зрителей. Однако актриса не стала концентрироваться лишь на этом амплуа.

Так, за годы карьеры Аронова снялась во многих фильмах и сериалах. В ее фильмографии сказка «Андерсен. Жизнь без любви», комедия «Тариф Новогодний» и, например, сериал «Восьмидесятые». Помимо этого, долгие годы она служит в театре имени Вахтангова, где участвует в трех постановках.

При этом Аронова не боится и экспериментальных ролей. Скоро она примет участие в экранизации «Бременских музыкантов», где исполнит роль Атаманши. И, судя по первым официальным кадрам, артистка предстанет перед зрителем с пышными черными волосами, эффектной повязкой и платьями с глубоким декольте.

Неожиданное преображение удивило пользователей Сети. Как отметили фанаты, они ждут картину ради нового амплуа Ароновой, которая с годами становится только эффектнее. Некоторые даже предположили, что звезда экрана специально похудела ради роли, чтобы носить старинные платья.