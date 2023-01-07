В этой седой старушке зрители не узнают красотку из «Возвращения в Эдем» (фото)

В юности Ребекка Гиллинг даже не мечтала о карьере актрисы, она пыталась реализоваться как модель. В кино девушка дебютировала только в 1974 году в фильме «Стоун». Долгое время Ребекка снималась исключительно в родной Австралии, но роль Стефани Харпер в картине «Возвращение в Эдем» сделала ее популярной по всему миру. Гиллинг сыграла героиню, которая получала в наследство огромное состояние, но при этом переживала предательство в личной жизни.

Все 1980-е Ребекка активно появлялась в австралийских телепроектах, однако затем она объявила о завершении карьеры. Все свое время актриса посвятила защите окружающей среды. В 1992 году она возглавила экологическую организацию Planet Ark. Сначала она совмещала эту работу с должностью телеведущей, но затем сосредоточилась на деятельности за кадром.

Два года назад Гиллинг появилась на одном из шоу в качестве исполнительного директора Planet Ark, и зрители едва узнали любимую актрису. Она поседела и заметно состарилась. В следующем году ей исполнится уже 70 лет.