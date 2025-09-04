Меню
Киноафиша Статьи В этой сцене «Омерзительной восьмерки» все подозрительно — и неспроста: Тарантино случайно (или нет) подставил актеров — крик был не по сценарию

В этой сцене «Омерзительной восьмерки» все подозрительно — и неспроста: Тарантино случайно (или нет) подставил актеров — крик был не по сценарию

4 сентября 2025 14:53
В этой сцене «Омерзительной восьмерки» все подозрительно — и неспроста: Тарантино случайно (или нет) подставил актеров — крик был не по сценарию

Можно увидеть, как рушится четвертая стена.

В фильмах Квентина Тарантино всегда кто-то страдает. Иногда это персонажи, иногда — зрители. Но в 2015-м, на съемках «Омерзительной восьмерки», пострадал… музыкальный инструмент. И не просто гитара, а раритетный Martin 1870-х годов, одолженный музеем ради «киношного антуража».

Сцена знакома каждому, кто смотрел фильм: героиня Дженнифер Джейсон Ли перебирает струны, Курт Рассел выхватывает у нее гитару и в сердцах разбивает ее об косяк. В кадре — все как положено: злость, треск дерева, шок на лице Ли.

Только вот проблема в том, что по сценарию ломать собирались копию, а не подлинник XIX века. Рассел об этом не знал, и когда хрястнул инструмент — вместе с декорациями рухнуло и доверие музея к Голливуду.

Почему реакция актрисы была такой странной

Многие зрители после премьеры удивились: игра Ли в тот момент будто вышла за рамки персонажа. Уж слишком натуральный был ее крик, уж слишком искренний взгляд куда-то в сторону съемочной команды.

Секрет прост: это была не актерская игра. Она — как и все вокруг — осознала, что только что уничтожили музейный экспонат стоимостью в сотни тысяч долларов.

В этой сцене «Омерзительной восьмерки» все подозрительно — и неспроста: Тарантино случайно (или нет) подставил актеров — крик был не по сценарию

А Тарантино? По словам очевидцев, он сидел с загадочной ухмылкой. Радовался ли он «честной реакции» в кадре или изначально спланировал «подлянку» ради эмоций — знает только он.

В стиле Тарантино: кадр любой ценой

Это ведь не первый случай, когда режиссер идет по тонкой грани. Вспомнить хотя бы съемки «Убить Билла». Тогда Тарантино убедил Уму Турман лично выполнить трюк на старой машине, уверяя, что транспорт «проверен и безопасен». Итог: авария, травмы шеи и коленей, и долгая обида актрисы.

Другой эпизод — уже без участия Тарантино, но явно в его духе. На съемках «Джанго освобожденного» Леонардо ДиКаприо, в запале сцены, разбил рукой бокал, порезался, но не вышел из образа.

Кровь была настоящей, эмоции — тоже. Сцену, конечно, оставили в фильме, а фанаты до сих пор называют ее одной из лучших в карьере ДиКаприо.

Так что неудивительно, что Тарантино мог вдохновиться подобным «чистым реализмом» и решить рискнуть ради «живой» реакции. Только вот цена оказалась слишком высокой: уничтоженный артефакт и вечный бан на прокат инструментов от музея.

Ранее мы писали: Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить

Фото: Кадры из фильма «Омерзительная восьмерка» (2015 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
