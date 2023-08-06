Купальник трещит по швам: пикантное фото Бабкиной заставило россиян ахнуть

Надежда Бабкина, отметившая в этом году свое 73-летие, никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру. Но не всегда откровенные снимки звезды радовали публику.

Несколько лет назад Надежда Георгиевна поделилась фото, на котором она предстала в купальнике с откровенным декольте. Бабкина выглядела максимально естественно: без макияжа и с распущенными волосами. Облегающий купальник подчеркнул необъятные формы певицы, которые буквально вываливались из одежды.

Не все узнали в этой тучной даме Надежду Бабкину. Подписчики звезды отмечали, что ей пора перестать выкладывать подобные фотографии. Вот какие комментарии они написали:

«Ужас! Возраст берет свое», «Невозможно на это смотреть», «В кого она превратилась?», «Такое надо прятать, а не выставлять».

После шквала негатива и критики Надежда Георгиевна взялась за себя и привела тело в порядок. Сегодня артистка выглядит куда утонченнее и стройнее. Теперь ее можно назвать роковой красоткой.