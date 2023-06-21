В этой пухлощекой девушке ни за что не узнаете Немоляеву: годы изменили кардинально

Светлана Немоляева из тех актрис, кому возраст пошел только на пользу. С годами артистка кардинально изменилась — узнать ее на заре карьеры практически невозможно.

Впервые звезда снялась в кино, когда ей было 22 года. Знаменитость сыграла Ольгу в картине Романа Тихомирова «Евгений Онегин». Режиссер согласился работать с артисткой лишь по одной причине.

Немоляева была довольно полной, что и помогло ей получить роль. Увидев пухлощекую девушку, постановщик понял, что поиски актрисы окончены: он нашел то, что искал.

Уже после окончания съемок проекта звезда похудела на 15 килограммов и без сожаления распрощалась со своей «круглой физиономией». Между тем карьера Немоляевой застопорилась: в кино ее еще долго не приглашали. В любом случае талантливая актриса без работы не осталась –– театр принял ее с распростертыми объятиями.