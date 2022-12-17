В этой малышке не узнать самую знаменитую королевскую особу: не угадаете какую

В королевской семье с самых ранних лет детей приучают к публичности и строгим правилам поведения на людях. Каждое движения и наклон головы прописаны в протоколах и правилах этикета.

По фотографиям этой озорной малышки сложно догадаться, что это настоящая английская аристократка и будущая леди. Девочка запечатлена на снимках в нетипичных для Виндзоров образах и позах. Она дурачится, как обычный ребенок, что не свойственно представителям королевской династии.

Это маленькая особа, будущая принцесса Диана.

Она родилась в семье виконта и виконтессы Элтроп.

Уже в юном возрасте она обладала бунтарским характером. Энергичная и яркая девушка смогла привлечь внимание не только наследника Британской Короны, но и завоевать любовь людей по всему миру. Именно поэтому ее часто называли «королевой людских сердец».