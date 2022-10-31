В этой лысой бабушке никто не узнает исполнительницу Voyage, Voyage (фото)

Песня Voyage, Voyage в конце восьмидесятых годов покорила дискотеки всего мира. Творческий союз знаменитого композитора Жана Мишеля Рива и рыжеволосой красотки в мужском костюме со сценическим именем Desireless, что в переводе означает «лишенная желаний», стал настоящим триумфом для неизвестной никому до этого времени певицы. Хит моментально возглавил все музыкальные чарты Европы и мира.

Лишь намного позднее стало известно, что под звучным псевдонимом, придуманным во время путешествия по Индии, скрывалась 25-летняя уроженка Парижа Клоди Фритш-Мантро. Но атмосфера таинственности, которую создали вокруг Desireless ее продюсеры, в итоге сыграла с певицей злую шутку: когда она попыталась продолжить успешную карьеру уже без участия Рива, выяснилось, что сама по себе она со своим творчеством мало кому интересна.

Сейчас узнать экстравагантную певицу могут разве что самые преданные фанаты: 69-летняя Клоди заметно постарела, почти наголо побрила голову и стала носить многоцветные балахоны. Теперь она скорее похожа не на звезду дискотек, а на самую обыкновенную французскую бабушку. Да и занятие она себе подобрала соответствующее: уже много лет Клоди увлекается садоводством и целыми днями трудится на собственных грядках и клумбах.