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Киноафиша Статьи В этой лысой бабушке никто не узнает исполнительницу Voyage, Voyage (фото)

В этой лысой бабушке никто не узнает исполнительницу Voyage, Voyage (фото)

31 октября 2022 20:45
В этой лысой бабушке никто не узнает исполнительницу Voyage, Voyage (фото)

Звезда до сих пор ведет закрытую жизнь.

Песня Voyage, Voyage в конце восьмидесятых годов покорила дискотеки всего мира. Творческий союз знаменитого композитора Жана Мишеля Рива и рыжеволосой красотки в мужском костюме со сценическим именем Desireless, что в переводе означает «лишенная желаний», стал настоящим триумфом для неизвестной никому до этого времени певицы. Хит моментально возглавил все музыкальные чарты Европы и мира.

Лишь намного позднее стало известно, что под звучным псевдонимом, придуманным во время путешествия по Индии, скрывалась 25-летняя уроженка Парижа Клоди Фритш-Мантро. Но атмосфера таинственности, которую создали вокруг Desireless ее продюсеры, в итоге сыграла с певицей злую шутку: когда она попыталась продолжить успешную карьеру уже без участия Рива, выяснилось, что сама по себе она со своим творчеством мало кому интересна.

В этой лысой бабушке никто не узнает исполнительницу Voyage, Voyage (фото)

Сейчас узнать экстравагантную певицу могут разве что самые преданные фанаты: 69-летняя Клоди заметно постарела, почти наголо побрила голову и стала носить многоцветные балахоны. Теперь она скорее похожа не на звезду дискотек, а на самую обыкновенную французскую бабушку. Да и занятие она себе подобрала соответствующее: уже много лет Клоди увлекается садоводством и целыми днями трудится на собственных грядках и клумбах.

Фото: Кадр YouTube «Desireless», соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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