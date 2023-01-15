В этой круглощекой девушке мало кто признает «бедную Настю»: как она выглядела в 18 (фото)

Уже в юном возрасте была видна ее невероятная красота.

Поклонникам российских телесериалов давно полюбилась Елена Корикова, которая стала настоящей иконой стиля для многих представительниц прекрасного пола. Актриса в прошлом году отметила 50-летний юбилей, но все равно остается сногсшибательной красавицей.

Широкая популярность пришла к ней после выхода сериала «Бедная Настя», в котором девушка исполнила главную роль. Ее мягкие черты лица, небесно-голубые глаза и светлые волосы создали незабываем образ, который стремились повторить многие зрительницы.

Мало кто знает, но Елена даже в юном возрасте могла очаровать своей внешностью и безусловным талантом. В дебютном фильме девушки «Ха-би-ассы» уже видна ее привлекательность. Однако этой 18-летней круглощекой артистке с растрепанными волосами только предстоит стать звездой телесериалов. На тот момент в ней еще трудно узнать любимую всеми Анну Платонову.