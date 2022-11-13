В этой красотке молодую Татьяну Васильеву не узнать: с тех пор прошло полвека

Татьяна Васильева из тех актрис российского кино, чей талант не вызывает ни малейших сомнений. Свою карьеру она начала в далеком 1970 году, за это время артистка и ее типаж сильно изменились.

Одной из самых ярких и первых работ знаменитости стал фильм «Право на прыжок». В этой ленте, вышедшей на экраны полвека назад, звезда воплотила Катю, любимую девушку главного героя, добившегося всемирной славы спортсмена Виктора Мотыля. Сегодня многие даже не узнают Васильеву в той молодой красотке, которая предстает в кадре.

Теперь Татьяне Григорьевне впору играть лишь злобных старух: такие сильные изменения претерпела ее внешность. Некоторое время назад Васильева намеренно побрилась наголо, чем немало шокировала фанатов. Впрочем, актриса довольна собой, да и без работы она не сидит. Поклонники с нетерпением ждут премьеры нового проекта с участием артистки. В 2023 году свет увидит фильм «Земский доктор. Восемь лет спустя», где знаменитости досталась роль Вероники.