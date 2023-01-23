В этой иссохшей старушке вы вряд ли узнаете Регину Дубовицкую (фото)

После закрытия юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая пропала с экранов. Телеведущая ведет закрытый образ жизни, чем немало огорчает поклонников.

Теперь же у них появился новый повод для переживаний. Бывший коллега знаменитости, юморист Сергей Дроботенко, опубликовал в социальных сетях фото, на котором запечатлен вместе с друзьями, среди которых оказалась и Дубовицкая. Вид телеведущей шокировал интернет-пользователей.

Узнать в иссохшей старушке Регину Игоревну практически невозможно. Ранее во время одного из своих крайне редких выходов в свет звезда экрана призналась, что похудела намеренно, придерживаясь строгой диеты — утром она пьет чашку кофе и съедает два кусочка хлеба, а днем ограничивается только кефиром.

Между тем ходят слухи о том, что всему виной вовсе не скудное питание, а некая страшная болезнь. В частности, некоторые подозревают, что Дубовицкая страдает от деменции, однако официальных подтверждений этим домыслам нет.