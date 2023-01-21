В этой грузной домохозяйке никто не узнает роковую француженку 80-х (фото)

Эмманюэль Сенье прославилась ролями в известных европейских и голливудских фильмах. Именно эту актрису зрители видели в триллерах ее супруга Романа Полански «Горькая луна», «Девятые врата» и «Неукротимый». Миллионам зрителей артистка запомнилась не только талантом, но и яркой красотой.

Всего же в карьере знаменитости числится 55 фильмов и сериалов. В последние годы она работает не только со своим мужем и появляется в картинах других постановщиков. Например, она исполнила одну из главных ролей в ленте «Ван Гог. На пороге вечности», а в картине «Диван Сталина» ее коллегой стал Жерар Депардье.

Преданные поклонники продолжают следить за жизнью звезды экрана, но многие отмечают, что прошедшие годы заметно сказались на ее внешности. Сенье уже давно не похожа на своих роковых героинь, а лишние килограммы делают ее старее.